Присоединяйтесь к разговору об аюрведе в ток-шоу «День в Большом городе»!

В частности, зрители увидят очередной сюжет из авторского цикла Ирины Яблонской о женщинах Большого города. На этот раз героиней очерка станет Натали Юницкая-Осипенко, которая длительное время практикует аюрведу.

В прямом эфире зрители также смогут задать вопросы ведическому психологу, автору программы личностного роста. Телеаудитория узнает, как управлять своими эмоциями и как их восстанавливать.

Кто-то из зрителей также сможет принять участие в игре «Шестое чувство» - подробности в аккаунте проекта.