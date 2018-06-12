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Присоединяйтесь к разговору об аюрведе в ток-шоу «День в Большом городе»!
13.06.2018 10:16 — Разное | Аргументы и факты
В частности, зрители увидят очередной сюжет из авторского цикла Ирины Яблонской о женщинах Большого города. На этот раз героиней очерка станет Натали Юницкая-Осипенко, которая длительное время практикует аюрведу.
В прямом эфире зрители также смогут задать вопросы ведическому психологу, автору программы личностного роста. Телеаудитория узнает, как управлять своими эмоциями и как их восстанавливать.
Кто-то из зрителей также сможет принять участие в игре «Шестое чувство» - подробности в аккаунте проекта.
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Белтелерадиокомпания В частности, зрители увидят очередной сюжет из авторского цикла Ирины Яблонской о женщинах...
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