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Присоединяйтесь к разговору об аюрведе в ток-шоу «День в Большом городе»!

13.06.2018 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Присоединяйтесь к разговору об аюрведе в ток-шоу «День в Большом городе»!
Белтелерадиокомпания

В частности, зрители увидят очередной сюжет из авторского цикла Ирины Яблонской о женщинах Большого города. На этот раз героиней очерка станет Натали Юницкая-Осипенко, которая длительное время практикует аюрведу.

 

Доброе утро Настраивайтесь на сегодняшний эфир ️специалисты ответят на все ваши вопросы по теме #аюрведа ️кроме того, вы увидите новый очерк из серии #деньизжизниженщины ️ На этот раз проведёте время с Натали Юницкой-Осипенко, для которой аюрведа - стиль жизни... ️также проверим #шестоечувство ️ Успейте зарегистрироваться! В прямом эфире участники игры должны угадать профессии наших НОВЫХ подписчиков ️ УСЛОВИЯ: подписаться на нашу страницу в Instagram или Facebook разместить у себя на странице свое фото с хэштегом #шестоечувство отметить нашу страницу и членов вашей группы поддержки ( не менее трех человек, которые также должны быть подписаны на нас) в директ пишите, кто Вы по профессии и укажите контактный телефон, ФИО победитель получит приз от проекта ️

Публикация от День в Большом Городе (@dvbg_belarus1)

В прямом эфире зрители также смогут задать вопросы ведическому психологу, автору программы личностного роста. Телеаудитория узнает, как управлять своими эмоциями и как их восстанавливать.

Кто-то из зрителей также сможет принять участие в игре «Шестое чувство» - подробности в аккаунте проекта.

 
 
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Белтелерадиокомпания В частности, зрители увидят очередной сюжет из авторского цикла Ирины Яблонской о женщинах...
 
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