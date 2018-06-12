​Трое минчан почти два года похищали деньги с карт иностранцев

Трое минчан на протяжении примерно двух лет воровали деньги с банковских карт иностранцев, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Установить подозреваемых в хищении денег с карт иностранных граждан смогли оперативники управления «К» МВД и сотрудники Следственного комитета Беларуси.

По данным МВД, персональные данные мошенники покупали на специализированных сайтах и использовали во время обналичивания денег через интернет-торговлю.

Три злоумышленников похищало деньги с карт с 2012 по 2014 год. За это время им удалось украсть средства со счетов нескольких десятков людей, общая сумма ущерба превысила $20 тыс.