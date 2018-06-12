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Илон Маск объявил о массовых увольнениях в Tesla

13.06.2018 10:24 — Разное | Tut.by  
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Компанию Tesla в скором времени покинут около 9% своих сотрудников (около 4 тысяч человек). Соответствующее электронное письмо главы фирмы, Илона Маска, оказалось в распоряжении Reuters. Такое решение он объяснил необходимостью сократить издержки и попыткой выйти на прибыльность, пишет Autonews.ru.


Фото: Reuters

Увольнения не коснутся рабочих, которые заняты непосредственным производством электрокаров. Поэтому сокращения не повлияют на выпуск новинки Model 3, подчеркнул Маск. На данный момент в Tesla трудятся более 37 000 человек.

Ранее американская компания признала, что выпуск новой модели Model 3 пока отстает от прогнозов. После модернизации компания рассчитывает выпускать до 5 тыс. электрокаров в неделю. По прогнозам, это произойдет к концу второго квартала 2018 года. Менеджеры Tesla называли главной причиной срыва плана выпуска новой модели Model 3 небольшое количества поставщиков комплектующих для американской компании.

В апреле акции американской компании Tesla рухнули на 5,1% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным аналитиков, к этому привел целый ряд негативных событий, произошедших с автопроизводителем за недавние время.

Компания Tesla, ориентированная на производство электромобилей, основана в 2003 году. С 2008 года продает Tesla Roadster. В 2012 году компания представила седан Model S. Штаб-квартира производителя находится в городе Пало-Альто, Калифорния.

В феврале нынешнего года Tesla Motors приняла решение сменить название на Tesla Inc. На такой шаг американская компания пошла, что бы напомнить о своих планах выйти за рамки продаж только электрических автомобилей и создать настоящую «энергетическую империю».

 
 
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Илон Маск пообещал, что увольнения не коснутся рабочих, которые заняты непосредственным производством электрокаров Tesla.
 
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