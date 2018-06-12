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Жлобинщина: конкурсная программа для детей от ГАИ

13.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинщина: конкурсная программа для детей от ГАИ

В рамках СКМ  «Внимание-дети!» Госавтоинспекция ОВД Жлобинского райисполкома в городском парке культуры провела конкурсную программу  «Безопасные каникулы!». Все желающие могли попробовать свои умения в вождении велосипедом, преодолеть полосу препятствий и получить подарок от Госавтоинспекции. Юные инспектора дорожного движения - постоянные помощники ГАИ рассказывали о проходящем в Республике специальном комплексе мероприятий, раздавали листовки и просили взрослых быть внимательнее к ним - детям!   Около патрульного автомобиля расположенного в парке проходила выставка специальной техники Госавтоинспекции. Праздник прошел очень красочно, ярко и запоминающийся!

 Вечером того же дня ГАИ совместно с анимационной группой в детском развлекательном центре «Бебиленд» провели развлекательно –познавательную программу. С началом каникул ребят поздравили  сотрудники ГАИ, напомнили о главных Правилах дорожного движения о необходимости их соблюдения. Затем провели увлекательные конкурсы на знания Правил, закрепили знания дорожных знаков, покатались на самокатах, в конце мероприятия ребята получили подарки от ГАИ и смогли сфотографироваться с патрульным авто на улице.

                                                      Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

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В рамках СКМ  «Внимание-дети!» Госавтоинспекция ОВД Жлобинского райисполкома в городском парке культуры провела конкурсную программу  «Безопасные...
 
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