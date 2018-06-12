Кто поставил блоки. Жильцы спорят о проезде возле домов



Эдуард Дьяков показывает бетонные блоки, которые закрыли проезд: «Беспредел, конечно. Проезды здесь по проекту. Зачем загородили? Теперь все машины гоняют по кругу мимо всех домов, вместо того чтобы выехать сразу в ближайший». Елена Бадьина

В 11-м городке по улице Социалистической дома № 134, 132, 136, 156, 158 и 142 расположены по кругу. С основной магистралью и друг с другом они соединены внутридворовыми проездами. По архитектурному плану их было шесть. Три из них перекрыты бетонными преградами.

Мнения жильцов разделились: тех, у кого дети гуляют во дворе, наличие преград устраивает, для других жильцов — создаёт неудобства.

«Кур'ер» выслушал, аргументы людей за и против и получил комментарии от руководителей организаций, принимавших спорное решение.

Иллюстрация: На основе Яндекс.Карты. Красные прямоугольники — места, где дорога перекрыта. Розовой полосой отмечен проезд с плохим покрытием, по которому водители едут в крайнем случае

Сложно подъезжать машинам экстренных служб

«Из-за установки бетонных блоков возникло много неудобств, — говорит Александр Третьяков. — Дома так расположены, что у одного проезда банк, у другого — магазин. Машин много. Теперь все, кто приезжает к банку с одной стороны, чтобы выехать, делают круг вдоль всех жилых домов, вместо того чтобы выехать в ближайший проезд, если бы он был открыт. Кроме того, трудно подъехать экстренным службам. Когда, например, в доме № 158 случился пожар, то пожарная машина не смогла подъехать и рукав тянули вдоль всего соседнего дома».

Нарушен архитектурный проект

«Есть архитектурный план, проезды были сделаны по расчётам, значит, они нужны именно в таком количестве, — говорит Леонид Гога, один из жильцов — Если кому нужно закрыть проезды для посторонних, пусть устанавливают шлагбаумы и жильцам раздают чипы. А такая самодеятельность ни в какие ворота не лезет». Елена Бадьина

Возросла интенсивность движения

С ним соглашается Сергей Корбут. Он говорит, что бетонный блок в конце проезда между домами № 156 и № 158 не виден издали из-за стоящих автомобилей. Машины, которые подъезжают к банку, также разгоняются. Потом тормозят, поворачивают направо и едут по кругу.

Интенсивность движения между домами возросла вдвое. «Думаю, что для снижения скорости машин во дворе больше помогли бы «лежачие полицейские». Эти блоки закрывают проезд между домами № 158 и № 156

«Нас никто не спрашивал»

«Когда принимали решение перегородить проезды, нашего мнения никто не спрашивал, ни собрания не проводили, ни подписи не собирали, — говорит Людмила Викторовна. — Когда загородили проезд у дома № 134, жильцы несколько раз оттаскивали эти блоки, но их кто-то возвращал на место.

Если есть проблема, то её нужно решать не в угоду кому-то одному, а находить приемлемое для большинства решение. «Лежачие полицейские» не дадут автомобилям превышать скорость и не будут препятствовать выезду машин". Так перекрыт проезд между домами № 158 и № 142.

Аргументы «за»

«У меня двое детей, — говорит Наталья Волосевич. — Мне кажется, что когда нет прямого проезда, то машины не так разгоняются, хотя и „лежачих полицейских“ было бы достаточно, наверное. Я понимаю, что автомобилистам неудобно».

С ней согласны ещё несколько человек, которые гуляли с детьми на площадке. Они сказали, что нужно принимать меры для того, чтобы автомобилисты не гоняли в дворовых проездах. Бетонные блоки лучше, чем ничего, хотя «лежачие полицейские» реально заставляют водителей снижать скорость.

Мнение ЖЭУ-3

«Бетонные блоки установлены после письменного обращения жильцов, которые жаловались, что машины, подъезжающие к банку, едут через дворовый проезд, а там гуляют дети.

С этой жалобой мы обратились в ГАИ, — говорит Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3. — Сотрудник ГАИ выезжал на место, смотрел. Потом нам прислали письменное постановление установить бетонные блоки. Мы установили.

Аналогично было и в другом случае. Жильцы дома № 134 по улице Социалистической пожаловались, что с одной стороны у них банк, с другой — магазин и машины проезжают через двор. Тоже выезжали из ГАИ и прислали письменное предписание, которое мы и выполнили.

Если другим жильцам неудобно, они тоже могут написать и изложить свои аргументы".

Комментарий ГАИ

«Мы работаем по заявительному принципу и принимаем обращения граждан в „Одном окне“. Каждую ситуацию разбираем в индивидуальном порядке, — сказал Александр Станкевич, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД. — Чтобы установить преграду во внутридомовом проезде, необходимо согласование с несколькими ведомствами: управлением архитектуры, МЧС, а не только ГАИ».