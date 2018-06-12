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Кто поставил блоки. Жильцы спорят о проезде возле домов
13.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В 11-м городке по улице Социалистической дома № 134, 132, 136, 156, 158 и 142 расположены по кругу. С основной магистралью и друг с другом они соединены внутридворовыми проездами. По архитектурному плану их было шесть. Три из них перекрыты бетонными преградами.
Мнения жильцов разделились: тех, у кого дети гуляют во дворе, наличие преград устраивает, для других жильцов — создаёт неудобства.
«Кур'ер» выслушал, аргументы людей за и против и получил комментарии от руководителей организаций, принимавших спорное решение.
Сложно подъезжать машинам экстренных служб
«Из-за установки бетонных блоков возникло много неудобств, — говорит Александр Третьяков. — Дома так расположены, что у одного проезда банк, у другого — магазин. Машин много. Теперь все, кто приезжает к банку с одной стороны, чтобы выехать, делают круг вдоль всех жилых домов, вместо того чтобы выехать в ближайший проезд, если бы он был открыт. Кроме того, трудно подъехать экстренным службам. Когда, например, в доме № 158 случился пожар, то пожарная машина не смогла подъехать и рукав тянули вдоль всего соседнего дома».
Нарушен архитектурный проект
«Есть архитектурный план, проезды были сделаны по расчётам, значит, они нужны именно в таком количестве, — говорит Леонид Гога, один из жильцов — Если кому нужно закрыть проезды для посторонних, пусть устанавливают шлагбаумы и жильцам раздают чипы. А такая самодеятельность ни в какие ворота не лезет».
Возросла интенсивность движения
С ним соглашается Сергей Корбут. Он говорит, что бетонный блок в конце проезда между домами № 156 и № 158 не виден издали из-за стоящих автомобилей. Машины, которые подъезжают к банку, также разгоняются. Потом тормозят, поворачивают направо и едут по кругу.
Интенсивность движения между домами возросла вдвое. «Думаю, что для снижения скорости машин во дворе больше помогли бы «лежачие полицейские».
«Нас никто не спрашивал»
«Когда принимали решение перегородить проезды, нашего мнения никто не спрашивал, ни собрания не проводили, ни подписи не собирали, — говорит Людмила Викторовна. — Когда загородили проезд у дома № 134, жильцы несколько раз оттаскивали эти блоки, но их кто-то возвращал на место.
Если есть проблема, то её нужно решать не в угоду кому-то одному, а находить приемлемое для большинства решение. «Лежачие полицейские» не дадут автомобилям превышать скорость и не будут препятствовать выезду машин".
Аргументы «за»
«У меня двое детей, — говорит Наталья Волосевич. — Мне кажется, что когда нет прямого проезда, то машины не так разгоняются, хотя и „лежачих полицейских“ было бы достаточно, наверное. Я понимаю, что автомобилистам неудобно».
С ней согласны ещё несколько человек, которые гуляли с детьми на площадке. Они сказали, что нужно принимать меры для того, чтобы автомобилисты не гоняли в дворовых проездах. Бетонные блоки лучше, чем ничего, хотя «лежачие полицейские» реально заставляют водителей снижать скорость.
Мнение ЖЭУ-3
«Бетонные блоки установлены после письменного обращения жильцов, которые жаловались, что машины, подъезжающие к банку, едут через дворовый проезд, а там гуляют дети.
С этой жалобой мы обратились в ГАИ, — говорит Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3. — Сотрудник ГАИ выезжал на место, смотрел. Потом нам прислали письменное постановление установить бетонные блоки. Мы установили.
Аналогично было и в другом случае. Жильцы дома № 134 по улице Социалистической пожаловались, что с одной стороны у них банк, с другой — магазин и машины проезжают через двор. Тоже выезжали из ГАИ и прислали письменное предписание, которое мы и выполнили.
Если другим жильцам неудобно, они тоже могут написать и изложить свои аргументы".
Комментарий ГАИ
«Мы работаем по заявительному принципу и принимаем обращения граждан в „Одном окне“. Каждую ситуацию разбираем в индивидуальном порядке, — сказал Александр Станкевич, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД. — Чтобы установить преграду во внутридомовом проезде, необходимо согласование с несколькими ведомствами: управлением архитектуры, МЧС, а не только ГАИ».
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Эдуард Дьяков показывает бетонные блоки, которые закрыли проезд: «Беспредел, конечно. Проезды здесь по проекту. Зачем загородили? Теперь все машины гоняют по кругу...
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