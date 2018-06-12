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11-й тур. «Слуцк» — «Днепр». 5:0. Игра, которую давно ждали

13.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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11-й тур. &laquo;Слуцк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Днепр&raquo;. 5:0. Игра, которую давно ждали
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Красиво и убедительно «Слуцк» в домашнем матче разгромил могилёвский «Днепр». Пять безответных забитых мячей расширили список слуцких голеадоров.

Теперь у «Слуцка» мячи в ворота соперника забивали не только лучший бомбардир Евгений Шикавка и самый высокорослый игрок чемпионата серб Милош Николич. Список пополнили Мурат Хотов, Виталий Кибук, Виталий Трубило и Игорь Бобко.

За них можно только порадоваться. Эти игроки должны были открыть свой лицевой счёт значительно раньше. Предпосылки имелись и прежде, но как-то не получалось: то срезка, то штанга или перекладина, то просто необъяснимый промах и командное невезение.

В игре с «Днепром» у случчан получилось практически всё. Защита была предельна внимательна. Вышедший на поле после травмы Секу Думбия помог обеспечить доминирование в центре поля, а нападение во взаимодействии с полузащитой показало столь долгожданный креатив в атаках.

Что касается соперника, то он на первых минутах попытался навязать хозяевам поля свою игру. Однако спортивная злость случчан за предыдущие два поражения сделала своё дело, а мощный удар Евгения Шикавки, пришедшийся в перекладину, стал своеобразным прологом дальнейшего хода поединка.

Уже на 7-й минуте после розыгрыша углового и подачи в штрафную гостей лучший бомбардир чемпионата оказался первым на мяче, переправив его в сетку ворот. Достойно подыграл Евгению ивуариец Конан Ауе. А через две минуты Мурат Хотов после подачи со стандарта ударом через себя забил второй гол.

Комфортный счёт в домашнем матче перевёл игру «Слуцка» в режим второго номера. Однако острые контратаки хозяев поля однозначно намекали, что на достигнутом они останавливаться не собираются.

Вторая половина встречи проходила в прежнем режиме. Казалось, что «Днепр» взял игру под свой контроль. Но произведённые замены и взрывная активность случчан за двадцать минут до финального свистка поставили на планах гостей крест. Значимую роль в этом деле сыграл вышедший на поле Александр Яцкевич. При его участии эффектные голы на 70-й и 72-й минутах забили Виталий Кибук и Виталий Трубило. Их старания в предыдущих матчах воздались сторицей.

Точку в матче поставил капитан хозяев поля Игорь Бобко — с интервалом в две минуты после четвёртого мяча. Довести игру до логического конца «Слуцку» проблем уже не составило.

Красивая и обнадёживающая победа. Она показала, что в Слуцке есть умелые игроки, думающие тренеры и слаженная команда. Чаще бы так всё это совпадало и повторялось.

На пресс-конференции после матча

Вячеслав Левчук, главный тренер «Днепра»: «Нас сегодня просто раскатали. Не то, чтобы какой-то гол забить или подобие момента… Больше комментировать не буду. В Беларуси достаточно тренеров без работы, я не собираюсь занимать чьё-то место. Поздравляю коллегу с победой, желаю всего самого хорошего… Я уже объявил своё решение команде, дальше пусть решает руководство…».

Виталий Павлов, главный тренер «Слуцка»: «Победа для нас не такая, как кажется, лёгкая: команда соперника достаточно хорошая, мы видели это и готовились. «Днепр» хорошо проявил себя в кубковых играх, команда структурная, с вязкой обороной, быстрыми переходами. Молодым ребятам есть что доказывать.

Наверное, два быстрых мяча предопределили игру, мы ориентировались по счёту. Тяжеловато в такой ситуации держать какой-то темп, прессинговать. Я благодарен ребятам, что выдержали. И, наверное, во втором тайме мы больше за счёт исполнительского мастерства победили. Те моменты, которые ребята создали, реализовали, забили. Из-за этого всё и сложилось.

Я желаю, чтобы Вячеслав Дмитриевич остался. Жаль такого тренера потерять из-за этого проигрыша. Так бывает, все через это проходим. Но это не значит, что нужно уходить, надо продолжать работать".

Протокол матча

СФК «Слуцк»: Панкратов — Тимошенко, Николич, Образов, Трубило, Аюи, Думбия (Муса, 64), Бобко (к) (Куаджа, 79), Кибук, Хотов (Яцкевич, 69), Шикавка.
Запасные: Сороко, Ясинский, Щегрикович, Елезаренко.

ФК «Днепр»: Довгялло — Гевлич, Шепелев, Барсуков, Кики (Цыбульник, 28), Павлов (к) (Айвазян, 80), Гречихо, Бордуков, Сенкевич (Левицкий, 71), Федосов, Ловгач.
Запасные: Высоцкий, Чухлей, Радченко, Чиж.

Голы: 1:0 — Шикавка (7). 2:0 — Хотов (9). 3:0 — Кибук (70). 4:0 — Трубило (72). 5:0 — Бобко (74).

Предупреждение: Кибук (65).

Судьи: Е. Наумов, А. Гусев, В. Драчевский (все — Минск).

 
Теги: Минск
 
 
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