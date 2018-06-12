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Рамзан Кадыров оценил песню о себе в исполнении Семёна Слепакова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на песню в исполнении комика Семёна Слепакова, в которой тот представил его в образе тренера сборной России по футболу.
По словам Кадырова, ему песня понравилась. «Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», – сказал президент Чечни.
Ранее министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров раскритиковал Слепакова за песню и предложил ему извиниться перед Кадыровым, который «не уполномачивал острослова на этот перл».
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на песню в исполнении комика Семёна Слепакова, в которой тот представил его в образе тренера сборной...
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