Рамзан Кадыров оценил песню о себе в исполнении Семёна Слепакова

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на песню в исполнении комика Семёна Слепакова, в которой тот представил его в образе тренера сборной России по футболу.

По словам Кадырова, ему песня понравилась. «Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», – сказал президент Чечни.

Ранее министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров раскритиковал Слепакова за песню и предложил ему извиниться перед Кадыровым, который «не уполномачивал острослова на этот перл».