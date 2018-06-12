



ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» информирует жителей города и сельских населённых пунктов о том, что с 4 июня в соответствии с решением Ветковского районного исполнительного комитета №395 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах» на территории Ветковского района продлён запрет на посещение лесов. Срок действия запрета — до 1 июля 2018 года. Также напоминаем, что в случае нарушения запрета на посещение лесов виновные будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 15.29 КоАП Республики Беларусь.