8 июня в Гомеле состоялось торжественное чествование лучших идеологов области





Ветковская районная ветеринарная станция вошла в число победителей областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах по итогам прошлого года. Диплом второй степени среди организаций сельского хозяйства руководителю ветковского учреждения Олегу Масько вручил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

Торжественное чествование лучших идеологов области состоялось в Гомеле 8 июня. Смотр-конкурс прошёл в тринадцатый раз. Среди 30 победителей представители самых разных сфер. Всех их объединяют инициативность и преданность своему делу, к которому сейчас предъявляются всё новые и новые требования.

— По-прежнему во главу угла мы ставим человека, его благосостояние. И сегодня мы должны делать всё, чтобы он приходил на работу в хорошем настроении, — подчеркнул заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов. А ведь от этого многое зависит: качество продукции и услуг, способность находить верные кадровые и управленческие решение.

Владимир Привалов от имени губернатора Владимира Дворника поблагодарил идеологическую вертикаль за слаженную работу и пожелал успехов.

Как отметили в отделе идеологического работы, культуры и по делам молодёжи Ветковского райисполкома, в этом году наш район в Гомеле также представляли победители районного этапа смотра-конкурса Пыханская базовая школа и Неглюбский сельский центр ткачества.

На протяжении последних лет в число победителей областного смотра-конкурса входили Ветковская райбольница, ДРСУ №185, КЖУП «Ветковское».

Наталья АЛЕШКЕВИЧ.