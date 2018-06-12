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Жара. В Бресте белки любят лакомиться мороженым
13.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Ролик и фотографии прислал один из читателей портала
А ещё на зверьках много клещей, но белки дают их снять, пока заняты едой.
И как же не попозировать для фотографа?
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Ролик и фотографии прислал один из читателей портала Виртуальный Брест. В черте города живут белки, они совершенно не боятся людей, и любят к ним подходить. Одно из...
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