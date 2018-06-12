Жара. В Бресте белки любят лакомиться мороженым

Ролик и фотографии прислал один из читателей портала Виртуальный Брест . В черте города живут белки, они совершенно не боятся людей, и любят к ним подходить. Одно из любимых лакомств зверьков - орехи, и неожиданно оказалось, что они любят мороженое.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56368.php

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А ещё на зверьках много клещей, но белки дают их снять, пока заняты едой.

И как же не попозировать для фотографа?