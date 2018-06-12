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Есть повод. Белорусы опустились в рейтинге пьющих с 2-го на 27-е место в мире
13.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения
Фото: Reuters
ВОЗ опубликовал отчет, в котором Беларусь не входит даже в двадцатку пьющих стран. Это последние данные, но они актуальны на 2016 год, потому что собирались за этот период.
В итоге Беларусь занимает 27-е место в мире по потреблению алкоголя на душу населения в возрасте от 15 лет, и это 11,2 литра чистого спирта. Первое место с 15,2 литра заняла Молдова, второе — Литва (15 литров), третье — Чехия (14,4 литра), четвертое — Германия (13,4), пятое Люксембург (13 литров). В Польше выпивают 11,6 литра, в России — 11,7 литра, в Украине — 8,6 литра.
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Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения. У нас на одного человека...
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