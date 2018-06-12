ГАИ проведет комплекс целевых профилактических мероприятий

Анализ складывающейся в 2018 году дорожно-транспортной обстановки свидетельствует, что в целом по республике отмечается сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (далее- ДТП) и пострадавших по вине нетрезвых и не имеющих права управления транспортным средством водителей.



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Вместе с тем отмечается рост количества ДТП по вине нетрезвых водителей в Брестской (+38,5%, с 13 до 18) и Витебской (+25%, с 8 до 10) областях, погибших в них людей в Брестской (с 2 до 4), Минской (+133,3%, с 3 до 7) и Витебской (+50%, с 2 до 3) областях, раненых - в Брестской (+116,7%, с 12 до 26) области.

По вине лиц, не имеющих права управления в Брестской (+100%, с 8 до 16), Витебской (+33,3%, с 5 до 8), Могилевской (+11,1%, с 8 до 10) областях и г.Минске (+20%, с 5 до 6), погибших в них людей в Брестской (с 1 до 4) и Витебской (с 1 до 2) областях, раненых - в Брестской (с 7 до 8) и Могилевской (с 11 до 15) областях.



В целях активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения и влияния на складывающуюся дорожно-транспортную обстановку Госавтоинспекция проведет на территории области в период времени с 14 по 18 июня 2018 г. комплекс целевых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления.



В рамках проведения данного мероприятия будет организована информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, проведены рейдовые профилактические мероприятия. В связи со сложными метеоусловиями, обусловленными высоким температурным режимом, установившимся в последнее время на всей территории республики, особое внимание личного состава будет нацелено на максимальное оказание помощи участникам дорожного движения, особенно осуществляющим перевозку детей.



Уважаемые участники дорожного движения! В связи с увеличением количества ДТП по вине нетрезвых водителей и нахождением нетрезвых пешеходов на проезжей части, количеством раненых и погибших в результате подобных ДТП Госавтоинспекция призывает пересмотреть отношение граждан к алкоголю.



Думайте, помните о последствиях! Будьте внимательны на дорогах сами и незамедлительно сообщайте о таких фактах по номеру 102 или 41-44-44.



Помните, Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!