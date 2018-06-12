ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ проведет комплекс целевых профилактических мероприятий

13.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Анализ складывающейся в 2018 году дорожно-транспортной обстановки свидетельствует, что в целом по республике отмечается сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (далее- ДТП) и пострадавших по вине нетрезвых и не имеющих права управления транспортным средством водителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56363.php

ГАИ проведет комплекс целевых профилактических мероприятий

Вместе с тем отмечается рост количества ДТП по вине нетрезвых водителей в Брестской (+38,5%, с 13 до 18) и Витебской (+25%, с 8 до 10) областях, погибших в них людей в Брестской (с 2 до 4), Минской (+133,3%, с 3 до 7) и Витебской (+50%, с 2 до 3) областях, раненых - в Брестской (+116,7%, с 12 до 26) области.

По вине лиц, не имеющих права управления в Брестской (+100%, с 8 до 16), Витебской (+33,3%, с 5 до 8), Могилевской (+11,1%, с 8 до 10) областях и г.Минске (+20%, с 5 до 6), погибших в них людей в Брестской (с 1 до 4) и Витебской (с 1 до 2) областях, раненых - в Брестской (с 7 до 8) и Могилевской (с 11 до 15) областях.

В целях активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения и влияния на складывающуюся дорожно-транспортную обстановку Госавтоинспекция проведет на территории области в период времени с 14 по 18 июня 2018 г. комплекс целевых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления.

В рамках проведения данного мероприятия будет организована информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, проведены рейдовые профилактические мероприятия. В связи со сложными метеоусловиями, обусловленными высоким температурным режимом, установившимся в последнее время на всей территории республики, особое внимание личного состава будет нацелено на максимальное оказание помощи участникам дорожного движения, особенно осуществляющим перевозку детей.

Уважаемые участники дорожного движения! В связи с увеличением количества ДТП по вине нетрезвых водителей и нахождением нетрезвых пешеходов на проезжей части, количеством раненых и погибших в результате подобных ДТП Госавтоинспекция призывает пересмотреть отношение граждан к алкоголю.

Думайте, помните о последствиях! Будьте внимательны на дорогах сами и незамедлительно сообщайте о таких фактах по номеру 102 или 41-44-44. 

Помните, Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анализ складывающейся в 2018 году дорожно-транспортной обстановки свидетельствует, что в целом по республике отмечается сокращение числа дорожно-транспортных...
 
Новости дня
Новости разные
 
8 июня в Гомеле состоялось торжественное чествование лучших идеологов области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика