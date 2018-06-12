В Ленинском районе стартовала IX Летняя спартакиада «Сделай правильный выбор»

Для многих детей школ и гимназий района лето началось весело и активно. Заработали школьные лагеря, многие уехали отдыхать за город.



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Сегодня стартовала IX Летняя спартакиада «Сделай правильный выбор». Командные и индивидуальные соревнования проходят по семи видам спорта.

С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель главы администрации Ленинского района Светлана Козлович. Она отметила, что ребята сделали правильный выбор в сторону спорта и здорового образа жизни.



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Заместитель комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Кондратьева напомнила, что ребят впереди ждут соревнования по мини-футболу, пулевой стрельбе, пожарно-спасательному спорту, настольному теннису, шахматам и национальным подвижным играм. А инспекция по делам несовершеннолетних заверила, что их команда также примет участие в спартакиаде и в честной спортивной борьбе обязательно победит в одном из видов спорта.

В соревнованиях приняло участие 14 команд, а это более 70 человек. В число победителей вышли самые быстрые команды:

1-е место – у команды средней школы № 33;

2-е место – у средней школы № 9;

3-е место – у гимназии № 5;

Диплом «За волю к победе» завоевала команда средней школы № 32.

Самым юным пловцом оказалась Аврусевич Анна из средней школы № 16. Ей вручили одноименный диплом и приз.

В Бресте достаточно спортивных баз, где можно заниматься физической культурой и спортом. Мы благодарим руководство бассейна «Нептун» за помощь в организации соревнований.

Летняя спартакиада «Сделай правильный выбор» - прекрасная альтернатива занятости подростков в период летних каникул. Желаете присоединиться? Звоните: 21-05-71.