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На пожаре в Иваново работники МЧС спасли мужчину и эвакуировали 5 человек
13.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
12 июня 2018 года в 05-22 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме на улице Комарова в Иваново.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в подъезде был плотный дым, идущий из квартиры на первом этаже. Со слов соседей, внутри мог находиться человек.
Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате был обнаружен хозяин квартиры. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавшего госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом «термические ожоги 1-2 степени (1% тела), алкогольная интоксикация». На данный момент мужчина направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Также из соседних квартир работниками МЧС были эвакуированы 5 человек. Никто из них не пострадал.
В результате огнем повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Квартира пригодна для дальнейшего проживания.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении хозяина квартиры.
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12 июня 2018 года в 05-22 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме на улице Комарова в Иваново. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в...
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