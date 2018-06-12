На пожаре в Иваново работники МЧС спасли мужчину и эвакуировали 5 человек

12 июня 2018 года в 05-22 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме на улице Комарова в Иваново.



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Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в подъезде был плотный дым, идущий из квартиры на первом этаже. Со слов соседей, внутри мог находиться человек.

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате был обнаружен хозяин квартиры. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавшего госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом «термические ожоги 1-2 степени (1% тела), алкогольная интоксикация». На данный момент мужчина направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.



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Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Также из соседних квартир работниками МЧС были эвакуированы 5 человек. Никто из них не пострадал.

В результате огнем повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Квартира пригодна для дальнейшего проживания.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении хозяина квартиры.