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Бельгия победит Англию: Microsoft предсказала результаты матчей на ЧМ-2018

13.06.2018 10:48 — Разное | Tut.by  
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Искусственный интеллект Microsoft сделал свой прогноз на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который завтра стартует в России.

Предыдущий масштабный прогноз в сфере футбола пришелся на Чемпионат Европы в 2016 году. Тогда искусственный интеллект Microsoft угадал более половины матчей плей-офф, ошибся только с Исландией и Уэльсом.

С тех пор предиктивные алгоритмы совершенствовали свои навыки в самых разных областях. И уже в этом году достигли отличных результатов, например, правильно определив всех основных лауреатов Оскара, кроме одного. Посмотрим, как получится с футболом.

По ссылке вы найдете подробный прогноз от искусственного интеллекта Microsoft, которому противостоит спортивный комментатор российского телевидения Кирилл Дементьев. В таблице его прогноз (счет) указан вверху, под ним — прогноз на вероятность ничьи или победы той или иной сборной от Microsoft.

Для примера приводим прогнозы на результаты первых двух дней:


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Параллельно с ней прогнозы сделал российский специалист.
 
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