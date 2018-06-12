|
Бельгия победит Англию: Microsoft предсказала результаты матчей на ЧМ-2018
Искусственный интеллект Microsoft
Предыдущий масштабный прогноз в сфере футбола пришелся на Чемпионат Европы в 2016 году. Тогда искусственный интеллект Microsoft угадал более половины матчей плей-офф, ошибся только с Исландией и Уэльсом.
С тех пор предиктивные алгоритмы совершенствовали свои навыки в самых разных областях. И уже в этом году достигли отличных результатов, например, правильно определив всех основных лауреатов Оскара, кроме одного. Посмотрим, как получится с футболом.
По
Для примера приводим прогнозы на результаты первых двух дней:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Параллельно с ней прогнозы сделал российский специалист.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)