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В Великий камень проложат железную дорогу
13.06.2018 10:47 — Разное | Ежедневник
В индустриальный парк "Великий камень" проложат железнодорожные пути необщего пользования.
Создана рабочая группа для выработки оперативных решений, касающихся вопросов строительства железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Рабочая группа была сформирована распоряжением премьер-министра от 11 июня. Группу возглавил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. До 1 июля текущего года предложено подготовить рабочие предложения о строительстве железнодорожного пути железной дороги, а также об источниках финансирования.
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В индустриальный парк "Великий камень" проложат железнодорожные пути необщего пользования.
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