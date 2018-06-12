В Великий камень проложат железную дорогу





В индустриальный парк "Великий камень" проложат железнодорожные пути необщего пользования.

Создана рабочая группа для выработки оперативных решений, касающихся вопросов строительства железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Рабочая группа была сформирована распоряжением премьер-министра от 11 июня. Группу возглавил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. До 1 июля текущего года предложено подготовить рабочие предложения о строительстве железнодорожного пути железной дороги, а также об источниках финансирования.