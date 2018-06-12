ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогнозы властей: реальные денежные доходы белорусов вырастут на 3,4%

13.06.2018 10:41 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По словам министра экономики Владимира Зиновского, такой рост доходов ожидается в 2019 году.

Об этом чиновник заявил в ходе заседания Совмина, представляя концепцию социально-экономического развития на период до 2021 года.

Зиновский отметил две задачи в данном направлении на 2019 год: увеличение численности граждан, занятых в экономике страны и рост доходов белорусов.

«Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда», — пояснил он.

Концепцию прогноза социально-экономического развития на будущий год разрабатывала межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Василия Матюшевского.

Напомним, по прогнозам Минэкономики, в 2019 году рост ВВП составит 104,1%, что превысит среднемировые темпы, которые, по их мнению, будут на уровне 103,9%.

Прирост ВВП будет обеспечен на 1,7% за счет внешнего спроса и на 2,4% - за счет внутреннего. «Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», - сказал глава Минэкономики.

Напомним, Матюшевский в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики заявил, что рост ВВП в Беларуси превышает среднемировые темпы экономики, а правительству удалось добиться макроэкономической стабильности. По его словам, к 2019 году должна быть готова новая версия Комплексного прогноза научно-технического прогресса Беларуси до 2040 год.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра экономики Владимира Зиновского, такой рост доходов ожидается в 2019 году. Об этом чиновник заявил в ходе заседания Совмина, представляя концепцию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рамзан Кадыров оценил песню о себе в исполнении Семёна Слепакова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика