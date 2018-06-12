Прогнозы властей: реальные денежные доходы белорусов вырастут на 3,4%

По словам министра экономики Владимира Зиновского, такой рост доходов ожидается в 2019 году.

Об этом чиновник заявил в ходе заседания Совмина, представляя концепцию социально-экономического развития на период до 2021 года.

Зиновский отметил две задачи в данном направлении на 2019 год: увеличение численности граждан, занятых в экономике страны и рост доходов белорусов.

«Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда», — пояснил он.

Концепцию прогноза социально-экономического развития на будущий год разрабатывала межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Василия Матюшевского.

Напомним, по прогнозам Минэкономики, в 2019 году рост ВВП составит 104,1%, что превысит среднемировые темпы, которые, по их мнению, будут на уровне 103,9%.

Прирост ВВП будет обеспечен на 1,7% за счет внешнего спроса и на 2,4% - за счет внутреннего. «Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», - сказал глава Минэкономики.