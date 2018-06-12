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Учхозовская буренка Ласка принесла 100 базовых величин своему сельхозпредприятию

13.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Как уже сообщала наша газета, учхозовская буренка Ласка завоевала «бронзу» среди лучших племенных коров молочных пород страны по первой лактации и принесла 100 базовых величин своему сельхозпредприятию. Идеальных белорусских дойных коров в пятый раз выбирали в рамках 25-й Международной специализированной выставки «Белагро-2018». Всего на конкурсе были представлены 24 буренки четырех лактаций из шести областей Беларуси. Корреспонденты «Горецкого вестника» съездили на школу-ферму РУП «Учхоз БГСХА», чтобы посмотреть на победительницу своеобразного конкурса красоты среди коров и узнать, как выбирали лучшую племенную корову страны.

Учхозовская буренка Ласка принесла 100 базовых величин своему сельхозпредприятию

Кличка Ласка и в самом деле полностью соответствует этой покладистой и доброй буренке. Заведующий фермой Александр Попко вывел из стойла победительницу, которая вела себя спокойно и добродушно. И, пока шла фотосессия, корова мило позировала, с любопытством наблюдая за происходящим.

На школе-ферме «прописаны» 400 буренок, среди которых 160 дойных. Как рассказал Александр Владимирович, путевку на этот прес­тижный конкурс Ласка получила в острой конкуренции среди пяти претенденток на школе-ферме. «Модель» выбирали очень тщательно. Счастливый билет выпал питомице из группы Алеси Касабуцкой. Перед поездкой корову тщательно готовили: мыли шампунем, чистили, подстригали, делали «педикюр» – обрезку копыт.

Участие в конкурсе – это не просто пройти по манежу. Во время «дефиле» жюри оценивало не только внешний вид коров по экстерьеру и конституции, но и их молочную продуктивность. Важно, чтобы все соответствовало породе: голова, шея, спина, вымя и конечности. «Ласка – это идеальная корова голштинской породы с ярко выраженной статью, – перечисляет достоинства победительницы Александр Владимирович. – Ее голова легкая и маленькая, спина ровная, конечности тонкие и крепкие, с правильной постановкой передних и задних ног, вымя отличное, чашеобразное».

Весит буренка 517 кг. А ее продуктивность и вовсе достойна наивысшей похвалы. Судите сами. В день эта первотелка дает 38-42 л молока, в котором содержание молочного жира – 4,2 при базовом показателе в 3,8. На конкурсе Ласка достойно прошла все испытания. Множество людей, шум, музыка, новая дойка – это стресс для животного, ведь учхозовская коровка доится автоматически на роботоризированной установке без участия человека. А на состязании ей пришлось привыкать к передвижной доильной установке. Ласка не подкачала и выдала 37 литров молока.

РУП «Учхоз БГСХА» награжден Дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Кубком и денежной премией в 100 базовых величин.

Гордимся этой победой, которая является значимым достижением республиканского уровня для нашего сельхозпредприятия, и в следующем году будем стремиться улучшить результат, чтобы наша корова заняла первое место, – сказал Александр Владимирович.  – Постоянно работаем над улучшением племенного поголовья, правильно раздаиваем, содержание, кормление и уход согласно всем технологическим нормам.

По словам главного зоотехника сельхозпредприятия Татьяны Сутоцкой, это не первое восхождение на пьедестал почета учхозовских питомиц, а уже шестое. Звание учхоза как одного их передовых племенных сельхозпредприятий в республике подтвердили своими достижениями коровы Груша, Княжна, Сорока, Деловая и Буренка. Все эти животные из группы лучшего дояра области, неоднократного покорителя девятитысячного рубежа по надоям Петра Махрачева из МТК «Паршино». Теперь славу хозяйству принесла буренка из школы-фермы.

Поздравляем животноводов с очередным успехом и желаем больших молочных рек. С такими высокоудойными коровами, которые дают в сутки более 40 литров молока, это достижимо.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Как уже сообщала наша газета, учхозовская буренка Ласка завоевала «бронзу» среди лучших племенных коров молочных пород страны по первой лактации и принесла 100...
 
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