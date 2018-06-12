Международная федерация тяжелой атлетики снимет дисквалификации с 3 сборных, Беларусь - под санкциями

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) досрочно снимет дисквалификации с федераций Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение Федерации тяжелой атлетики России, а также национальных федераций Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдовы и Украины. Об этом сообщает пресс-служба IWF.



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Отмечается, что спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодежных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях — с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых — с 19 августа. В IWF также отметили, что все три федерации выполнили ряд условий, связанных с их антидопинговой деятельностью, в том числе оплатили взнос в размере 50 тысяч долларов в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность со стороны IWF в своих странах.

Однако эти страны не имеют право организовывать соревнования и мероприятия IWF, такие как конгресс организации, заседания исполкома IWF. Кроме того, они не могут принимать участие в конгрессе IWF с правом голоса, представлять предложения для включения в повестку конгресса, вносить предложения о внесении изменений в конституцию IWF, принимать участие в программе развития IWF, если дело не касается образовательных и антидопинговых семинаров.

— IWF отмечает, что независимая группа мониторинга добилась значительного прогресса в антидопинговой работе с отстраненными федерациями, — сказал глава IWF Тамаш Аян. — Мы по-прежнему будем поддерживать всех наших членов в их усилиях по защите чистых спортсменов, обеспечивая долгосрочные культурные изменения в данном направлении. Радостно видеть, что члены воспринимают это сообщение всерьез.

Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдовы, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.

В апреле 2018-го стало известно , что сборная Беларуси по тяжелой атлетике сможет привезти на Олимпиаду-2020 максимум двух спортсменов. Решение международной федерации радикально уменьшить квоту белорусской команды связано с многочисленными допинговыми нарушениями со стороны белорусских атлетов, что поставило под угрозу место тяжелой атлетики на Играх.

Другими четырьмя странами с таким радикальным уменьшением квоты стали Казахстан, Азербайджан, Армения и Россия.

Предусмотрены и более строгие санкции, в том числе полное отстранение от выступлений на Олимпиаде в случае продолжения нарушений до апреля 2020 года, когда заканчивается период квалификации на Игры в Токио.

В конце мая 2018-го стало известно, о 3 положительных допинг-пробах у штангистов до 20 лет, выступавших на апрельском Кубке Беларуси.