|
Международная федерация тяжелой атлетики снимет дисквалификации с 3 сборных, Беларусь - под санкциями
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) досрочно снимет дисквалификации с федераций Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение Федерации тяжелой атлетики России, а также национальных федераций Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдовы и Украины. Об этом сообщает пресс-служба IWF.
Отмечается, что спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодежных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях — с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых — с 19 августа. В IWF также отметили, что все три федерации выполнили ряд условий, связанных с их антидопинговой деятельностью, в том числе оплатили взнос в размере 50 тысяч долларов в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность со стороны IWF в своих странах.
Однако эти страны не имеют право организовывать соревнования и мероприятия IWF, такие как конгресс организации, заседания исполкома IWF. Кроме того, они не могут принимать участие в конгрессе IWF с правом голоса, представлять предложения для включения в повестку конгресса, вносить предложения о внесении изменений в конституцию IWF, принимать участие в программе развития IWF, если дело не касается образовательных и антидопинговых семинаров.
— IWF отмечает, что независимая группа мониторинга добилась значительного прогресса в антидопинговой работе с отстраненными федерациями, — сказал глава IWF Тамаш Аян. — Мы по-прежнему будем поддерживать всех наших членов в их усилиях по защите чистых спортсменов, обеспечивая долгосрочные культурные изменения в данном направлении. Радостно видеть, что члены воспринимают это сообщение всерьез.
Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии
В апреле 2018-го
Другими четырьмя странами с таким радикальным уменьшением квоты стали Казахстан, Азербайджан, Армения и Россия.
Предусмотрены и более строгие санкции, в том числе полное отстранение от выступлений на Олимпиаде в случае продолжения нарушений до апреля 2020 года, когда заканчивается период квалификации на Игры в Токио.
В конце мая 2018-го стало известно, о
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация тяжелой атлетики снимет дисквалификации с 3 сборных, Беларусь - под санкциями
Международная федерация тяжелой атлетики досрочно снимет дисквалификации с федераций Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение России, Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)