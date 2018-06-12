Строителям запретили носить шорты на работу в жаркую погоду – они надели платья

Невероятное чувство юмора показали английские строители, когда в ответ на запрет носить в жару шорты на работу они надели платья.

Строители из графства Суррей были в ужасе от новых правил безопасности и здоровья, которые запрещают надевать шорты в рабочее время, даже если на улице очень жарко.

Однако они смогли обойти запрет, надев женскую одежду и появившись на работе в юбках и платьях.

К примеру, Саймон Майлз, рассказал изданию The Sun, что надел джинсовую юбку своей жены, поскольку в джинсах работать неудобно, а шорты запрещены.