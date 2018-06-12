Злоумышленники взорвали банкомат в Харькове

Рано утром 13 июня в украинском Харькове неизвестные взорвали банкомат одного из банков и забрали из него деньги.

Полиция сообщила, что преступники использовали самодельное взрывное устройство. Люди в результате взрыва не пострадали.

В настоящее время ведётся поиск тех, кто совершил подрыв и украл деньги.