Моментальные супы, техника европейского качества, макароны из пшеницы твердых сортов – лидские предприятия приняли ...



С 5 по 10 июня в столице проходила Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро-2018». Традиционно выставка собирает тех, кто связан с сельским хозяйством, машиностроением для этой сферы, переработкой сельхозпродукции, производством продуктов питания. В нынешнем году в престижном форуме приняли участие 536 компаний из 28 стран. Среди участников были и лидские предприятия. Мы попросили представителей некоторых из них поделиться впечатлениями.

ОАО «Лидские пищевые концентраты» вернулось с дипломами

Продукция ОАО «Лидапищеконцентраты» широко известна и популярна в нашей стране, и участие в выставке «Белагро» еще раз это подтвердило. Стенд лидского предприятия, на котором была представлена вся линейка продукции завода пищевых концентратов, заинтересовал многих посетителей и участников мероприятия. Среди продукции, привлекшей внимание, была и новинка – перловая брикетированная каша. Как и в прошлые годы, популярностью пользовались дегустации. Они позволили еще раз убедиться в скорости приготовления моментальных супов «Лидкона» и отменном вкусе кукурузных палочек «Хрумстик», которые производятся на лидском предприятии. По итогам форума ОАО «Лидапищеконцетраты» было удостоено двух почетных наград – диплома «За активное участие в Международной специализированной выставке «Белагро. Белпродукт-2018» и диплома Минсельхозпрода «За активное участие в выставке».

ПООО «Техмаш» представило технику европейского качества

ПООО «Техмаш» представило на Международной сельскохозяйственной выставке несколько образцов машин, разработанных и запущенных в производство на предприятии в последний период. Среди них – укладчик пленки и тоннелей, рассадопосадочная машина, картофелеуборочный комбайн. В экспозиции лидского машиностроительного предприятия можно было увидеть и новинки, разработанные в этом году, – агрегат комбинированный почвообрабатывающий для минимальной обработки почвы и культиватор для сплошной обработки почвы. Комбинированный почвообрабатывающий агрегат в настоящее время проходит испытания и еще не запущен в производство. Но судя по тому, какой интерес он вызвал на выставке у представителей сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, можно было сделать вывод, что эта техника будет востребована. Особого упоминания заслуживает и другая новинка этого года – культиватор для сплошной обработки почвы. Он уже не только успешно прошел испытания, но и сертифицирован в соответствии с требованиями европейских стандартов, а значит, может экспортироваться на западный рынок.

Выставка «Белагро-2018» не только позволила ПООО «Техмаш» продемонстрировать свои наиболее перспективные разработки последнего времени, но и явилась продуктивной площадкой для переговоров с потенциальными партнерами, в том числе из зарубежных стран.

ОАО «Лидахлебопродукт» первым в стране стало выпускать макароны из пшеницы твердых сортов

К экспозиции ОАО «Лидахлебопродукт» на выставке «Белагро» всегда проявляется большой интерес. Кого-то интересует ассортимент, кого-то привлекает дегустация, было также немало тех, кто специально подходил, чтобы поблагодарить за качество и поддержать словами производителя муки номер один в Беларуси. И, конечно, на выставке все обратили внимание на новинки, которые ОАО «Лидахлебопродукт» стало выпускать в 2018 году. Это – мучные полуфабрикаты премиум-класса торговой марки «Спадарыня» и макароны новой торговой марки «PastaVera» из твердых сортов пшеницы. Оригинальность упаковки и продукт высочайшего класса внутри нее позволяют продукции торговых марок «Спадарыня» и «PastaVera» успешно конкурировать с зарубежными аналогами. К слову, ОАО «Лидахлебопродукт» является первым в Беларуси предприятием, которое начало выпускать настоящую пасту, то есть макароны из твердых сортов пшеницы. На выставке эта высококачественная продукция (впрочем, как и мука, макароны «Ligrano» и другая продукция лидского комбината хлебопродуктов) заинтересовала многих потенциальных партнеров, были установлены контакты с рядом торговых организаций, в том числе зарубежных. По итогам выставки ОАО «Лидахлебопродукт» награждено дипломом І степени.