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Ни одной истории успеха! Более 20 «бизнес-двоечников» выступят на Лiпень.PRO
Образовательный бизнес-форум «Лiпень.PRO» пройдет 27-29 июня. На нем не будет историй успеха! Все мы их и так видим, слышим, знаем. Но что стоит за каждой победой?
Есть гипотеза, что череда неприятностей и ошибок, горького опыта, «шишек», потерянных денег, нервов и отношений.
Этим не хвастаются и обычно об этом не говорят.
Более 20-ти спикеров бизнес-форума Лiпень.PRO поделятся с участниками форума своими «факапами». Их истории докажут, что без ошибок нет движения вперед, а также покажут на какие «грабли» не стоит наступать.
Вас ожидает 2,5 насыщенных дня на форуме, где можно получить полезные знания в области бизнеса, менеджмента, психологии, личного развития. Вы услышите разбор ошибок и причин успеха, нестандартные подходы к делу, советы по правильному питанию, почерпнете вдохновение и еще много ценного и полезного.
Формат форума очень неформальный - палаточный лагерь на живописном берегу Вилейского водохранилища.
Вечером благодаря партнерам форума будет организовано множество точек активации, среди которых: мастер-класс по самообороне, полоса препятствий, спортивные игры, театральные постановки, игра на музыкальных инструментах, кальян-зона и дискотека под открытым небом.
В команде спикеров этого года уже: Александр Панков (учредитель и директор консалтинговой группы «Здесь и Сейчас»), Валерий Остринский (основатель группы компаний Telvel Group), Тимофей Мельников (сооснователь и директор по развитию Tigermilk media (tigermilk.ru), Игорь Жукевич (сооснователь и CEO Brand-Made.by) и многие другие.
Для комфортного времяпрепровождения каждого участника, билет на форум включает: трансфер из Минска и обратно, питание на протяжение всего форума, участие в образовательных и развлекательных программах, а также все необходимое для проживания (палатка, спальник, коврик).
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Образовательный бизнес-форум «Лiпень.PRO» пройдет 27-29 июня. На нем не будет историй успеха! Все мы их и так видим, слышим, знаем. Но что стоит за каждой победой?
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