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Пьяные парни похитили цветы в переходе возле минского железнодорожного вокзала
В подземном переходе на столичной улице Бобруйской два пьяных минчанина 1997 года рождения ограбили продавщиц цветов.
Дело было глубокой ночью 10 июня. В милиции сообщили, что один из злоумышленников схватил ведро с пионами, а другой похитил четыре розы. Позднее они были задержаны на улице Свердлова.
Мотивом своего поступка парни назвали неоправданно высокую стоимость цветов.
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В подземном переходе на столичной улице Бобруйской два пьяных минчанина 1997 года рождения ограбили продавщиц цветов.
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