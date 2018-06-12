Пьяные парни похитили цветы в переходе возле минского железнодорожного вокзала

В подземном переходе на столичной улице Бобруйской два пьяных минчанина 1997 года рождения ограбили продавщиц цветов.

Дело было глубокой ночью 10 июня. В милиции сообщили, что один из злоумышленников схватил ведро с пионами, а другой похитил четыре розы. Позднее они были задержаны на улице Свердлова.

Мотивом своего поступка парни назвали неоправданно высокую стоимость цветов.