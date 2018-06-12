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В Речицком районе на директоров, переписавших штрафы с камер на личных водителей, завели уголовные дела

13.06.2018 11:24 — Разное | Tut.by  
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В Речицком районе прокуратура возбудила уголовные дела в отношении двух руководителей сельскохозяйственных предприятий — за то, что те переписали штрафы за превышение скорости с камер на своих водителей. Должностных лиц обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Дела переданы в СК, а руководители получат и дисциплинарные взыскания.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Руководители предприятий в 2017 году при управлении служебными автомобилями превысили скоростной режим более чем на 12 км/ч. Нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме специальным техническим средством с функцией фотосъемки, сообщает прокуратура. Информация об этом поступила на предприятие.

Желая избежать привлечения к ответственности, руководители представили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы в тот момент за рулем автомобилей были их водители.

В результате штрафы получили невиновные лица.

 
 
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Должностных лиц обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
 
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