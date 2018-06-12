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В Речицком районе на директоров, переписавших штрафы с камер на личных водителей, завели уголовные дела
В Речицком районе прокуратура возбудила уголовные дела в отношении двух руководителей сельскохозяйственных предприятий — за то, что те переписали штрафы за превышение скорости с камер на своих водителей. Должностных лиц обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Дела переданы в СК, а руководители получат и дисциплинарные взыскания.
Руководители предприятий в 2017 году при управлении служебными автомобилями превысили скоростной режим более чем на 12 км/ч. Нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме специальным техническим средством с функцией фотосъемки,
Желая избежать привлечения к ответственности, руководители представили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы в тот момент за рулем автомобилей были их водители.
В результате штрафы получили невиновные лица.
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В Речицком районе на директоров, переписавших штрафы с камер на личных водителей, завели уголовные дела
Должностных лиц обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
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