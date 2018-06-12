Ученые посоветовали, как часто менять кухонное полотенце

Если долго использовать тканевое кухонное полотенце, оно может стать источником патогенных микроорганизмов. А это чревато пищевым отравлением. Количество бактерий увеличивается в зависимости от числа людей в семье и того, как часто они едят мясо. Результаты исследования представили на ежегодном собрании Американского общества микробиологии.



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Исследователи из университета Маврикия изучили сотню кухонных полотенец после месяца использования: собрали с них образцы бактерий, культивировали и идентифицировали, а также определили бактериальную нагрузку — количество бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности.

На 49 полотенцах из сотни отметили рост бактерий, который напрямую зависел от того, насколько большой была семья — и сколько в ней детей. Колимофные бактерии (бактерии группы кишечной палочки, БГКП) чаще встречались на полотенцах, которые долго оставались влажными. А то, как часто в семье едят мясо, влияло еще и на количество золотистого стафилококка.

— То, что полотенце может быть источником патогенных микроорганизмов на кухне, показывали и другие исследования, — прокомментировал ученый из Университета Клемсона Пол Доунсон. — Так что его лучше заменять новым раз в несколько дней.