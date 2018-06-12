ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусское приложение Wanna Nails получило статус «продукт дня» на Product Hunt

13.06.2018 11:20 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

AR-commerce разработка Wannaby для «примерка» лака на ногтях стала продуктом дня на сервисе для стартапов Product Hunt.

Приложение протестировал на себе даже основатель Product Hunt Райн Хувер. Он опубликовал гиф-иллюстрацию процесса. Вероятно, это сыграло свою роль в успехе проекта на «главном сервисе для основателей». Стоит отметить, что пользователи сервиса оставили немало позитивных комментариев.

Wannaby основал белорусский ИТ-предприниматель Юрий Мельничек, известный благодаря Maps.me (продана Mail.ru Gtoup) и AIMatter (продана Google). Компания разрабатывает технологии компьютерного зрения и рендеринга (визуализации объекта), которые позволяют пользователям «примерять», представлять и персонализировать различные товары в дополненной реальности.  Cвою сферу деятельности основатели описывают выражением AR-commerce. Первым продуктом стало приложение Wanna Nails для виртуальной «примерки» лака для ногтей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AR-commerce разработка Wannaby для «примерка» лака на ногтях стала продуктом дня на сервисе для стартапов Product Hunt. Читать далее
 
Новости дня
Новости разные
 
Карен Шахназаров: необходимо найти грань между правдой и болью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика