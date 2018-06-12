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Белорусское приложение Wanna Nails получило статус «продукт дня» на Product Hunt
AR-commerce разработка Wannaby для «примерка» лака на ногтях стала продуктом дня на сервисе для стартапов Product Hunt.
Приложение протестировал на себе даже основатель Product Hunt Райн Хувер. Он опубликовал гиф-иллюстрацию процесса. Вероятно, это сыграло свою роль в успехе проекта на «главном сервисе для основателей». Стоит отметить, что пользователи сервиса оставили немало позитивных комментариев.
Wannaby основал белорусский ИТ-предприниматель Юрий Мельничек, известный благодаря Maps.me (продана Mail.ru Gtoup) и AIMatter (продана Google). Компания
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AR-commerce разработка Wannaby для «примерка» лака на ногтях стала продуктом дня на сервисе для стартапов Product Hunt. Читать далее
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