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Такси-сервис Grab получил $1 млрд от Toyota

13.06.2018 10:30 — Разное | dev.by  
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Крупнейший южноазиатский сервис для вызова такси Grab получил $1 млрд инвестиций от Toyota при оценке стартапа в $10 млрд, сообщает TechCrunch.

Такси-сервис Grab получил млрд от Toyota

В обмен на капитал Toyota получит место в правлении и возможность поместить в команду Grab своего топ-менеджера. Стартап планирует создать более эффективную транспортную сеть, которая разгрузит трафик на дорогах в мегаполисах Южной Азии, а также поможет водителям увеличить прибыль. В частности, компания будет тесно сотрудничать с платформой Toyota Mobility Service Platform, которая работает в таких областях, как новые виды финансовых пакетов, умное страхование авто и их диагностическое обслуживание.

Ранее $2,5 млрд в стартап вложили японский SoftBank и китайский конгломерат Didi, поддержку оказывала и Hyundai. Перед последним раундом инвестиций оценка Grab составляла $6 млрд. По словам Grab, её приложение насчитывает более 100 млн скачиваний в 8 странах Азии, включая Сингапур, Индонезию, Вьетнам и Таиланд, а годовой доход компании превышает $1 млрд.

В последние годы стартап расширил услуги заказа такси без диспетчера и частных перевозок, добавив мобильные платежи, сервис доставки еды и свободного проката велосипедов.

 
 
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Крупнейший южноазиатский сервис для вызова такси Grab получил $1 млрд инвестиций от Toyota при оценке стартапа в $10 млрд, сообщает TechCrunch. Читать далее
 
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