Глава IAAF примет участие в церемонии открытия минского стадиона «Динамо»

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Президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ примет участие в церемонии открытия стадиона «Динамо» 21 июня.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ примет участие в церемонии открытия минского стадиона «Динамо», которая состоится 21 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Сегодня на арене стадиона прошло совещание, которое было посвящено завершению реконструкции объекта. В нем приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр здравоохранения Валерий Малашко, министр культуры Юрий Бондарь, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, директор стадиона Василий Алексеенко.



