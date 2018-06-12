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Швейцарскую Лозанну затопило после десятиминутного дождя
Десять минут дождя, а в результате настоящее наводнение!
Городские улицы мгновенно превратились в реки – бурные потоки подхватывали мусорные баки и останавливали автомобили. Подтоплено и городское метро. На лестницах подземки образовались водопады. Спасатели получили около пятисот звонков с просьбой о помощи. А синоптики тем временем сообщили: за такой короткий промежуток времени выпала двухнедельная норма осадков.
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Десять минут дождя, а в результате настоящее наводнение!
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