﻿ Беларусь оказалась на 27 месте в рейтинге самых пьющих стран. Прогнозы на 2 место не оправдались. 21.by
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Беларусь оказалась на 27 месте в рейтинге самых пьющих стран. Прогнозы на 2 место не оправдались

13.06.2018 11:51 — Разное | KYKY  
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Наконец-то Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет за 2018 год . В нем можно найти точные данные, сколько же выпили беларусы в 2016 году. Напомним, что нам предрекали второе место в мире после Литвы с 16,4 литра алкоголя на человека. Но этот прогноз ВОЗ не оправдался – Беларусь оказалась на 27 месте с 11,2 литрами на человека старше 15 лет. Притом стоит отметить, что количество выпитого неуклонно падает. Например, в 2012 один взрослый гражданин выпивал 17,5 литров.

Данные Белстата – официальной беларуской статистики – сильно отличаются. Притом в меньшую сторону. В 2016, например, в стране было выпито 8,8 литров алкоголя на душу населения. Такая разница может объясняться разными методиками подсчета. Белстат считает все населения, ВОЗ – только старше 15 лет.

2016 год

В 2016 первое место по употреблению алкоголя среди частей света традиционно взяла Европа. Первая пятерка – это Молдова (15,2 литра), Литва (15 литров), Чехия (14,4 литра), Германия (13,4 литра), Люксембург (13 литров). Данные по соседям: Латвия – 12,9 литра, Польша – 11,6 литра, Россия – 11,7 литра, Украина – 8,6 литра. 

 
 
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Наконец-то Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет за 2018 год . В нем можно найти точные данные, сколько же выпили беларусы в 2016 году. Напомним,...
 
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