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В Минске двое парней украли цветы, цена на которые им не понравилась

13.06.2018 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске двое парней украли цветы, цена на которые им не понравилась
Фото из открытых источников

Как стало известно, компания из четырех человек отдыхала в районе улицы Могилевской. Затем они направились в сторону вокзала. Спустившись в переход, трое молодых людей решили купить пион для девушки.

В Минске двое парней украли цветы, цена на которые им не понравилась В Витебске завели уголовное дело за сорванные с клумбы цветы

Спустя некоторое время двое парней вернулись к продавщице. Один из них схватил ведро с пионами, а второй – несколько роз у другой продавщицы. Как рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина ДРУЧИНИНА, первого молодого человека правоохранителям удалось тут же задержать, второго через час поймали по месту жительства. Оба задержаны.

Как пояснил заместитель начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска Константин БЛАЖЕЙ, при задержании молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок они объяснили тем, что им не понравились слишком высокие, по их мнению, цены на цветы.

В отношении 21-летних парней возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Республики Беларусь («Грабеж»). Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы. Один из задержанных уже был ранее судим.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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