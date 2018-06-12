​«Мисс Беларусь-2016» Полина Бородачёва едва не лишилась жизни во время сёрфинга на Бали

Обладательница титула «Мисс Беларусь-2016» Полина Бородачёва чуть не лишилась жизни, занимаясь сёрфингом на Бали. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

Она написала, что это был уже её четвёртый сёрфинг, но первый на профессиональной доске, а также предупредила подписчиков, что на Бали сильное течение, волны накрывают одна за другой, поэтому можно попасть в пучину, из которой уже не выбраться:

«Но когда волна накрывает тебя, а за ней ещё одна, ты оказываешься в пучине, и тебя продолжает затягивать, а под тобой нет дна, то ни о чём не думаешь, кроме глотка воздуха. Это страшно, океан силён, а ты нет… Помнишь, что нужно просто расслабиться и не паниковать. Но ты паникуешь, просто хочешь жить».

Она также добавила, что рада, что всё обошлось, хоть руки до сих пор трясутся.

«Мисс Беларусь-2016» напомнила своим подписчикам о том, нужно ценить жизнь и беречь себя.