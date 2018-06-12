В районе проводится месячник...

Во исполнение решений Брестского областного исполнительного комитета от 29 ноября 2017 г. №763 «О сборе (заготовке) вторичных материальных ресурсов в 2018 году» и от 15 января 2018 г. №22 «О заказе на поставку (заготовку, сдачу) в 2018 году отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд», а также в целях обеспечения выполнения доведенных заданий по сбору (заготовке) и сдаче в заготовительные организации и на перерабатывающие предприятия вторичных материальных ресурсов с 14 июня по 13 июля 2018 года, согласно решению райисполкома №689 от 11 июня 2018 года, на территории района будет проходить месячник по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов.





В соответствии с решением, председателям горсель-исполкомов, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности необходимо обеспечить активное участие в месячнике населения и работников трудовых коллективов по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов и их сдаче в заготовительные пункты района и предоставить в ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» информацию об итогах проведения месячника.

ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», Ивацевичскому районному потребительскому обществу, производственному участку «Ивацевичиресурсы» открытого акционерного общества «Брестоблресурсы» необходимо провести приёмку от предприятий, организаций, учреждений и граждан вторичного сырья, а также поощрение лучших сдатчиков вторичных материальных ресурсов.

Денис КАРПОВ.