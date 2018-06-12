Подтвердили хороший уровень подготовки...

На стадионе «Юность» и прилегающему к нему парку состоялись очередные районные соревнования добровольных пожарных команд и дружин, а также санитарных формирований гражданской обороны предприятий и организаций Ивацевичского района.

Открыл соревнования начальник Ивацевичского РОЧС Василий Бацкалевич. Со словами приветствия и пожеланиями одержать победу к командам обратился заместитель председателя райисполкома Андрей Регес. После поднятия Государственного флага Республики Беларусь, а этой чести были удостоены командиры команд-победительниц прошлогодних соревнований и выноса активистами БМООСП из числа старшеклассников ГУО “СШ №3 г. Ивацевичи” переходящих Кубков, соревнования объявляются открытыми.

Районные соревнования санитарных дружин, в которых на этот раз приняли участие восемь команд, проводились в пять этапов, включающих в себя как теоретические, так и практические задания.

В итоге соревнований первое место в очередной раз завоевала команда ОАО «Ивацевичдрев» (командир Медведь С.С.). Команде вручены Грамота победителя, Переходящий кубок соревнований и денежная премия. Второе место присуждено команде ОАО «Победа» (командир Куцко Н.И.). На третью ступень пьедестала победителей поднялась команда сандружинниц ОАО «Домановский ПТК» (командир Давыдик Т.Н).

Победителем в конкурсе «Строевая песня», как и в прошлом году, оказалась комада представителей ОАО «Мичуринск» (командир Пястун Д.Н.). Команда также награждена Дипломом победителя и денежной премией. Этих же наград удастоена и команда ОАО “Святая Воля” (командир Корзан Ж.А.), но уже в номинации “Стенная печать”.

С ролью статистов, т.е. “потерпевших и пострадавших”, оказывая которым первую медицинскую помощь сандружины демонстрировали свои знания и выучку, на “отлично” справились девятиклассники ГУО “СШ №3 г. Ивацевичи”.

Десять из двенадцати заявленных ДПК и ДПД вели борьбу в соревнования за звание лучшей команды пожарных-добровольцев. Соревнования проходили по двум видам: боевое развертывание от мотопомпы с подачей воды и пожарная эстафета 4х100м.

В итоге соревнований лучший результат принадлежит команде филиала №2 СООО “Профитсистем” (командир Сергей Огренич). Этой команде вручен Переходящий кубок соревнований, Грамота и денежная премия. Второе место заняла команда ОАО “Ивацевичдрев”, а третье место принадлежит команде добровольных пожарных ГЛХУ “Ивацевичский лесхоз”. Команды-победители тоже удостоены Грамот и денежных премий.

Дипломом Ивацевичского РОЧС в номинации “За волю к победе!” награждена ДПД ОАО “Домановский ПТК”.

Все команды показали достойный уровень подготовки.

Валерий МОЛОШ, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.