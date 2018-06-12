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Гандбол: БГК имени Мешкова усилился хорватом Шиме Ивичем
Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова подписал контракт с 25-летним хорватом Шиме Ивичем. Он играет на позиции правого полусреднего.
Соглашение рассчитано на один сезон. Срок его действия начнётся в июле.
Прежним клубом Шиме Ивича была польская «Висла-Плоцк». Также он хорошо проявил себя на уровне молодёжных сборных, став чемпионом Европы U-18 в 2010 году и вице-чемпионом Европы U-20 в 2012 году.
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Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова подписал контракт с 25-летним хорватом Шиме Ивичем. Он играет на позиции правого полусреднего.
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