Гандбол: БГК имени Мешкова усилился хорватом Шиме Ивичем

Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова подписал контракт с 25-летним хорватом Шиме Ивичем. Он играет на позиции правого полусреднего.

Соглашение рассчитано на один сезон. Срок его действия начнётся в июле.

Прежним клубом Шиме Ивича была польская «Висла-Плоцк». Также он хорошо проявил себя на уровне молодёжных сборных, став чемпионом Европы U-18 в 2010 году и вице-чемпионом Европы U-20 в 2012 году.