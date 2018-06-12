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Какие пользовательские данные собирает Facebook

13.06.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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Конгресс США опубликовал письмо представителей Facebook. В нем руководство компании предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте. Об этом пишет TJournal.


Фото: Reuters

В письме перечислялись источники информации, которую соцсеть собирает о своих пользователях. Согласно документу, фейсбук отслеживает:

  • время, частоту и длительность действий в окне с вкладкой соцсети (в том числе открыто ли оно или находится в фоновом режиме);
  • покупки на сторонних сайтах;
  • установленные в браузере пользователя плагины;
  • движения мыши на устройстве пользователя;
  • использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
  • метаданные фотографий (в том числе, время и место съёмки);
  • установленные на устройстве пользователя приложения;
  • имена и типы файлов на устройстве пользователя;
  • идентификаторы из игр, приложений и других учетных записей;
  • доступное место на диске устройства пользователя;
  • контакты из адресной книги пользователя;
  • в случае с Android-устройствами — журнал звонков и историю SMS;
  • ближайшие к пользователю точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
  • информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;
  • об уровне заряда устройства пользователя;
  • о настройках и разрешениях на устройстве пользователя;
  • информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействия и общения с ними.

В Facebook добавили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но неизвестно о каких именно — этого представители компании не уточнили.

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