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Какие пользовательские данные собирает Facebook
Конгресс США опубликовал письмо представителей Facebook. В нем руководство компании предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте. Об этом
В письме перечислялись источники информации, которую соцсеть собирает о своих пользователях. Согласно документу, фейсбук отслеживает:
В Facebook добавили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но неизвестно о каких именно — этого представители компании не уточнили.
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