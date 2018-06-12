Какие пользовательские данные собирает Facebook

Конгресс США опубликовал письмо представителей Facebook. В нем руководство компании предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте. Об этом пишет TJournal.



Фото: Reuters

В письме перечислялись источники информации, которую соцсеть собирает о своих пользователях. Согласно документу, фейсбук отслеживает:

время, частоту и длительность действий в окне с вкладкой соцсети (в том числе открыто ли оно или находится в фоновом режиме);

покупки на сторонних сайтах;

установленные в браузере пользователя плагины;

движения мыши на устройстве пользователя;

использование камеры, встроенной в приложение Facebook;

метаданные фотографий (в том числе, время и место съёмки);

установленные на устройстве пользователя приложения;

имена и типы файлов на устройстве пользователя;

идентификаторы из игр, приложений и других учетных записей;

доступное место на диске устройства пользователя;

контакты из адресной книги пользователя;

в случае с Android-устройствами — журнал звонков и историю SMS;

ближайшие к пользователю точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;

об уровне заряда устройства пользователя;

о настройках и разрешениях на устройстве пользователя;

информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействия и общения с ними.

В Facebook добавили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но неизвестно о каких именно — этого представители компании не уточнили.

Читайте также: Как мы заглянули в экраны смартфонов пассажиров метро и что мы там увидели