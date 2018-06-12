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В слуцком «Европарке» открылся обменный пункт Беларусбанка

13.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;слуцком &laquo;Европарке&raquo; открылся обменный пункт Беларусбанка
Фото: Ольга Паздерина
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Сегодня, 13 июня, на первом этаже торгового центра «Европарк» заработал обменный пункт № 6 Беларусбанка.

Это третий обменный пункт этого банка в Слуцке. Он будет работать ежедневно с 11.00 до 19.00.

Тут проводят такие операции, как покупка и продажа иностранной валюты, оплата кредитов Беларусбанка, товаров и услуг. Физлица и индивидуальные предприниматели смогут сдавать выручку.

Фотографии: Ольга Паздерина

Красную ленточку перерезали Наталия Черкас, директор ЦБУ № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк», и Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома.
 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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