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В слуцком «Европарке» открылся обменный пункт Беларусбанка
13.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Сегодня, 13 июня, на первом этаже торгового центра «Европарк» заработал обменный пункт № 6 Беларусбанка.
Это третий обменный пункт этого банка в Слуцке. Он будет работать ежедневно с 11.00 до 19.00.
Тут проводят такие операции, как покупка и продажа иностранной валюты, оплата кредитов Беларусбанка, товаров и услуг. Физлица и индивидуальные предприниматели смогут сдавать выручку.
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Фото: Ольга Паздерина Самое важное В слуцком «Европарке» открылся обменный пункт Беларусбанка Кто поставил блоки....
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