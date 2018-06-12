Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Могилев - Гомель. Четверо в больнице

На трассе Могилев — Гомель днем 12 июня перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадали четыре человека, среди которых — гражданин Украины, сообщили в УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 12.40 недалеко от деревни Сидоровичи Могилевского района. 53-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пассажиры маршрутного такси госпитализированы. У 58-летнего могилевчанина — закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана. У 20-летней жительницы поселка Ильич Рогачевского района — ушиб отдела позвоночника. 31-летняя гомельчанка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча, 30-летний житель Херсона (Украина) — травму поясничной области.



