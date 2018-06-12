Илон Маск намерен уволить из компании Tesla 9% сотрудников

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск решил уволить около 9% рабочих. В первую очередь этот шаг затронет наёмных работников.

На данный момент на концерне работают 46 тысяч человек. Грядущие увольнения связаны с реструктуризацией Tesla, и на объёмы выпуска автомобилей не повлияют.

Илон Маск поблагодарил всех, кто покинет компанию, и уверил, что все они получат выплаты в соответствии с трудовым стажем в команде концерна. Также он отметил, что в будущем не хотел бы снова прибегать к подобным мерам.