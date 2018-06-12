|
Футболисты юниорской сборной Беларуси сыграли матч со Словакией
Футболисты юниорской сборной Беларуси (возраст игроков до 19 лет) гостят в Словакии, где проводят спарринги с местными сверстниками.
В первом из них ничья – 1:1. Гости вели в счёте – 1:0, однако хозяева отыгрались. Повторный матч соперники проведут завтра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты юниорской сборной Беларуси (возраст игроков до 19 лет) гостят в Словакии, где проводят спарринги с местными сверстниками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)