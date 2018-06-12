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Навстречу семи ветрам

13.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Навстречу семи ветрам

С 4 июня на базе гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи начал свою работу детский оздоровительный лагерь труда и отдыха «Семь ветров». В лагере ребята снимают накопившуюся усталость, развивают творческие способности, активизируют познавательную деятельность, приобретают практические трудовые навыки. 15 девушек и юношей с большим удовольствием посещают «Семь ветров». Разнообразна и насыщенна их каждодневная программа.


Встретились мы с ребятами в живописном месте на поле СУП «Ханчицы-Неман», куда они приезжают трудиться. Вид там просто изумительный: колосящиеся нивы, тихие перелески, поющие птицы, свежий ветер, ласковое солнце. В таких местах работа в удовольствие. А сколько всего интересного о природе узнают учащиеся!


Дружной компанией ребята пропалывают посевы пшеницы от сорняков и удаляют ненужные колоски других зерновых культур. Работа кипит, ведь нужно очистить большой участок. Воспитатель Ирина Ковальчук не поспевает за юными активистами. Так учащиеся трудятся до обеда, а во второй половине дня их ожидают различные мероприятия. В этот день воспитанники участвовали в интеллектуальной игре «Я репортер» на тему «Беларусь сегодня».


За несколько дней пребывания в лагере ребята активно участвовали в спортландии, конкурсе фотографий «Моя малая родина», разрабатывали экскурсионные маршруты «Достопримечательности Свислочи», были задействованы в клубах по интересам. Впереди их еще ожидает множество интересных мероприятий: игровых программ, конкурсов, викторин, проектов, велопоход.


Рационально организовано время пребывания учащихся в лагере – ребятам некогда скучать. На протяжении всей смены юноши и девушки будут готовить фоторепортаж «Трудовые будни «Семи ветров», который потом представят на торжественном закрыти лагеря.


Поддерживает настроение отдыхающих сбалансированное трехразовое питание, в которое включены овощи, фрукты, соки. Интересно и с пользой проходит время в лагере.

 

Алена Дикевич:

Навстречу семи ветрам

 
– В лагере я открываю для себя много нового, интересного. Люблю участвовать в спортивных мероприятиях. Запоминающимся стал конкурс фотографий, посвященный Году малой родины, где мы отображали всю прелесть родной природы. А еще нам нравится вместе проводить время и просто наслаждаться общением.

 

Антон Воробей:

Навстречу семи ветрам

 


– Я хотел попасть в этот лагерь. Мне здесь очень нравится. Мы с друзьями весело проводим время, участвуем в различных мероприятиях. Привлекает и то, что есть возможность заработать. А еще нас вкусно кормят, мы с нетерпением ждем каждого приема пищи, особенно после работы в поле.

 

Артур Гжещик:

Навстречу семи ветрам

 


– Мне нравится любой труд, и работа, которую мы делаем, нисколько не пугает. Стараешься выполнять ее добросовестно и качественно, тем более что она еще и оплачивается. Это дает дополнительный стимул и желание трудиться. Здесь также есть возможность заодно изучать природу, любоваться ее красотой и весело проводить время с друзьями.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

фото автора.

 
 
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С 4 июня на базе гимназии № 1 им. К. Калиновского  г. Свислочи начал свою работу детский оздоровительный лагерь труда и отдыха «Семь ветров».
 
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