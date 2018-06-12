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Налоговая: о книге замечаний и предложений

13.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.

В Республике Беларусь была проведена работа по оптимизации перечня контролирующих (надзорных) органов и сфер их деятельности. Указанная работа была реализована в Указе Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 N 376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности" (далее - Указ), вступившем в силу с 1 января 2018 года.

Обращаем внимание на следующие изменения, касающиеся контроля за соблюдением проверяемыми субъектами законодательства о книге замечаний и предложений.

Согласно положениям Указа вопросы контроля за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства о книге замечаний и предложений исключены из сферы, подведомственной налоговым органам.

Пунктом 25 Перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденного Указом, контроль за соблюдением проверяемыми субъектами законодательства о книге замечаний и предложений возложен на местные исполнительные и распорядительные органы.

Учитывая изложенное, информируем, что обращения по вопросу нарушения субъектами хозяйствования законодательства о книге замечаний и предложений следует направлять в местные исполнительные и распорядительные органы.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14, а также по телефонам 8 (01716) 5-55-74, 5-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.



 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует.
 
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