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Енот забрался на 23-й этаж небоскрёба в Миннесоте: за ним следит вся Америка
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Енот в США приковал к себе внимание всей страны, забравшись на 23 этаж небоскрёба 12 июня в штате Миннесота.
Зверёк залез на такую высоту по стене. По информации издания The Washington Post, енот взбирался на вершину высотки в городе Сен-Пол, как «человек-паук». Он сделал передышку, полежав на подоконнике примерно в полдень, когда был на 23-м этаже.
За его путешествием стала следить вся Америка. Телеканал CBS даже вёл прямую трансляцию с места событий. Прохожие тоже снимали видео на смартфоны.
Пользователи соцсетей делились мыслями по поводу того, как спасти енота. Дело в том, что в здании не открываются окна. По сообщениям СМИ, зверька будут спасать уже на крыше, куда ему ещё нужно залезть.
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За его путешествием стала следить вся Америка. Телеканал CBS даже вёл прямую трансляцию с места событий.
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