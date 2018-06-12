В Барановичах в ДТП пострадал пешеход

31.05.2018 в г. Барановичи в результате ДТП ранен 1 человек.



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По предварительной версии: около 09:20 часов 75-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем «Ниссан Микра», двигаясь по ул. Пролетарской в г. Барановичи по направлению от пр-та Советского к ул. Промышленной, напротив дома №40, совершил наезд на 57-летнего пешехода, местного жителя, который переходил проезжую часть, справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, доставлен в УЗ «Барановичская городская больница», после осмотра был отпущен. Диагноз от 31.05.2018: ушиб левого тазобедренного сустава, ушиб грудной клетки слева, ссадина левого локтевого сустава.



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Затем, повторно обратился в Барановичскую городскую больницу 11.06.2018 года. Диагноз: закрытый оскольчатый перелом дна левой вертлужной впадины с удовлетворительным стоянием отломков.

Водитель мед.справку водитель на месте происшествия не предоставил. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Согласно мед. освидетельствованию трезв.



Неудовлетворительных дорожных условий не выявлено.



По факту ДТП Барановичским ГОВД проводится проверка.