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В Барановичах в ДТП пострадал пешеход
13.06.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест
31.05.2018 в г. Барановичи в результате ДТП ранен 1 человек.
Водитель мед.справку водитель на месте происшествия не предоставил. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Согласно мед. освидетельствованию трезв.
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31.05.2018 в г. Барановичи в результате ДТП ранен 1 человек. По предварительной версии: около 09:20 часов 75-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем «Ниссан...
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