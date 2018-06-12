Плата за общежития – что изменилось в Брестской области и почему?

Действующим законодательством предусмотрено взимание платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, в т.ч. и в общежитиях.



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Если плату за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда коммерческого использования граждане вносят давно и нареканий данный вопрос не вызывает, то как показывает опыт других областей, введение платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, вызвало немало споров.

Ранее г. Минск, Минская, Могилевская и Витебская области уже ввели названную плату в общежитиях. Вот и в Брестской области решением Брестского облисполкома от 08.05.2018 №277 введена данная плата с 26.05.2018г.

Своеобразная «задержка» в принятии решения вызвана отнюдь не медительностью чиновников области, а тщательным анализом затрат на содержание общежитий и данной ситуации в других областях.

К примеру, данный анализ позволил установить размер платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях г. Бреста порядка на 30% ниже других областных центров, уже принявших данные решения.

Плата за пользование жилым помещением в общежитии за 1 м2 от 2,7 до 3,4 раз (в зависимости от категорий общежитий и городов области) ниже соответствующего размера платы за пользование жилыми помещениями, включенными в фонд жилых помещений коммерческого использования.

Так, к примеру, плата за 1м2 пользования жилым помещением арендного жилья в г. Бресте составляет 3,675руб., а ставка платы за1м2 в общежитии установлена для 1 категории общежитий (в блоке имеются комнаты, санузел, кухня) в размере 1,3475 руб., для 2 категории (в блоке имеются комнаты, санузел, кухня общего пользования на этаже) – 1.2128 руб., для 3 категории общежитий (коридорного типа, кухни, санузлы и душевые общего пользования) – 1,078 руб.

Начиная с 26.05.2018г. граждане, проживающие в общежитиях, участвуют в расходах по их содержанию.

А ведь ни для кого не секрет, что зачастую проживающие в общежитии граждане по принципу «не моё – не жалко» не экономно расходуют ресурсы и «небережно» относятся к общему имуществу общежитий. В результате расход воды и электроэнергии в разы превышает средний расход по квартире.

Так, на балансе организаций жилищно-коммунального хозяйства Брестской области находится 114 общежитий, в которых проживает более 20 тыс. человек. Поскольку расходы, связанные с содержанием общежитий не возмещаются платежами проживающих в них граждан, по итогам работы за 2017 год непокрытый убыток по содержанию общежитий по организациям ЖКХ Брестской области составил 2,48 млн. руб. Кроме того, на балансе других предприятий и организаций находится еще более 50 общежитий.

Установленная плата за пользование жилыми помещениями в общежитиях позволит более эффективно решать вопросы эксплуатации и ремонта общежитий, улучшать степень их благоустройства, а также сокращать убытки, связанные с содержанием этих зданий.