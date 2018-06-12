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«Санта Бремор» стала крупнейшим импортером из Вьетнама
13.06.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест
Технологии и продукты – такие точки для взаимодействия определил председатель Народного комитета провинции Лао Кай Республики Вьетнам Данг Суан Фонг во время общения с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом.
Автор фото: Дмитрий КУХАРЧУК
«Мы уверены, что визит на Брестчину будет способствовать реализации задуманных проектов», – сказал гость из Вьетнама.
Данг Суан Фонг отметил, что товары и услуги, которые производят наши страны, носят дополняющий характер. «Нам есть что предложить друг другу в промышленности, сельском хозяйстве и туризме», - добавил председатель. Одним из деловых предложений наших гостей станет расширение поставок морепродуктов, которые будут прекрасной сырьевой базой для производства высококачественных продуктов питания. С этой целью в программу визита включено посещение ООО «Санта Бремор», где пройдут переговоры с его руководством.
Между тем во Вьетнаме ждут белорусские товары. «В нашей провинции найти продукты из Беларуси можно уже сейчас, но это результат работы посредников, а нам бы хотелось наладить прямые поставки», - добавил Данг Суан Фонг. Налаживанию таких поставок и посвящен визит многочисленной делегации из Вьетнама. Помимо Брестской области гости побывали и в столице, где прошел экономический форум с участием предпринимателей двух стран.
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Технологии и продукты – такие точки для взаимодействия определил председатель Народного комитета провинции Лао Кай Республики Вьетнам Данг Суан Фонг во время...
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