«Санта Бремор» стала крупнейшим импортером из Вьетнама

Технологии и продукты – такие точки для взаимодействия определил председатель Народного комитета провинции Лао Кай Республики Вьетнам Данг Суан Фонг во время общения с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56369.php

Читать полностью в источнике с фото:





Автор фото: Дмитрий КУХАРЧУК

«Мы уверены, что визит на Брестчину будет способствовать реализации задуманных проектов», – сказал гость из Вьетнама.



Импортируем морепродукты

Данг Суан Фонг отметил, что товары и услуги, которые производят наши страны, носят дополняющий характер. «Нам есть что предложить друг другу в промышленности, сельском хозяйстве и туризме», - добавил председатель. Одним из деловых предложений наших гостей станет расширение поставок морепродуктов, которые будут прекрасной сырьевой базой для производства высококачественных продуктов питания. С этой целью в программу визита включено посещение ООО «Санта Бремор», где пройдут переговоры с его руководством.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56369.php

Читать полностью в источнике с фото:







К слову, опыт сотрудничества с брестской фирмой у наших гостей уже есть. По итогу первого квартала этого года «Санта Бремор» стало крупнейшим импортером из Вьетнама. Первые строчки импортированных в нашу страну товаров ожидаемо заняли морепродукты: моллюски и рыбное филе.



Экспортируем молоко и мясо

Между тем во Вьетнаме ждут белорусские товары. «В нашей провинции найти продукты из Беларуси можно уже сейчас, но это результат работы посредников, а нам бы хотелось наладить прямые поставки», - добавил Данг Суан Фонг. Налаживанию таких поставок и посвящен визит многочисленной делегации из Вьетнама. Помимо Брестской области гости побывали и в столице, где прошел экономический форум с участием предпринимателей двух стран.



«Пусть результат переговоров довольно скромный, если анализировать, на какие суммы были заключены контракты, но намного важнее, что и белорусская, и вьетнамская стороны выразили желание снять все препятствия и барьеры на пути прямого товарооборота между двумя странами», - заключил Данг Суан Фонг.



В сфере технологий



Еще одной точкой соприкосновения предпринимателей двух стран может стать обмен технологиями. Генеральный директор компании Anh Nguyen, занимающейся строительством и сельским хозяйством, Ву Ким Хаи рассказал, что сфера его деятельности – производство высококачественных продуктов питания, однако свежие фрукты и овощи не могут храниться долго без соответствующей обработки. Он надеется, что в решении его проблемы сможет помочь белорусский опыт, ведь наша страна в целом и Брестчина в частности славятся развитой пищевой промышленностью.



«Еще до визита к вам я начал изучение белорусских технологий и оборудования. Пока у меня нет конкретного ответа, но я уверен, что смогу подыскать что-нибудь подходящее», - резюмировал предприниматель.



В рамках двухдневного визита делегации из Вьетнама запланировано также посещение ими Брестского научно-технологического парка, на платформе которого пройдет обсуждение возможностей брестских экспортеров.