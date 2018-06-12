ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Санта Бремор» стала крупнейшим импортером из Вьетнама

13.06.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Технологии и продукты – такие точки для взаимодействия определил председатель Народного комитета провинции Лао Кай Республики Вьетнам Данг Суан Фонг во время общения с председателем  Брестского облисполкома  Анатолием Лисом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56369.php

«Санта Бремор» стала крупнейшим импортером из Вьетнама

Автор фото: Дмитрий КУХАРЧУК

«Мы уверены, что визит на Брестчину будет способствовать реализации задуманных проектов», – сказал гость из Вьетнама.

Импортируем морепродукты

Данг Суан Фонг отметил, что товары и услуги, которые производят наши страны, носят дополняющий характер. «Нам есть что предложить друг другу в промышленности, сельском хозяйстве и туризме», - добавил председатель. Одним из деловых предложений наших гостей станет расширение поставок морепродуктов, которые будут прекрасной сырьевой базой для производства высококачественных продуктов питания. С этой целью в программу визита включено посещение ООО «Санта Бремор», где пройдут переговоры с его руководством.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56369.php

«Санта Бремор» стала крупнейшим импортером из Вьетнама


К слову, опыт сотрудничества с брестской фирмой у наших гостей уже есть. По итогу первого квартала этого года «Санта Бремор» стало крупнейшим импортером из Вьетнама. Первые строчки импортированных в нашу страну товаров ожидаемо заняли морепродукты: моллюски и рыбное филе.

Экспортируем молоко и мясо

Между тем во Вьетнаме ждут белорусские товары. «В нашей провинции найти продукты из Беларуси можно уже сейчас, но это результат работы посредников, а нам бы хотелось наладить прямые поставки», - добавил Данг Суан Фонг. Налаживанию таких поставок и посвящен визит многочисленной делегации из Вьетнама. Помимо Брестской области гости побывали и в столице, где прошел экономический форум с участием предпринимателей двух стран.

«Пусть результат переговоров довольно скромный, если анализировать, на какие суммы были заключены контракты, но намного важнее, что и белорусская, и вьетнамская стороны выразили желание снять все препятствия и барьеры на пути прямого товарооборота между двумя странами», - заключил Данг Суан Фонг.

В сфере технологий

Еще одной точкой соприкосновения предпринимателей двух стран может стать обмен технологиями. Генеральный директор компании Anh Nguyen, занимающейся строительством и сельским хозяйством, Ву Ким Хаи рассказал, что сфера его деятельности – производство высококачественных продуктов питания, однако свежие фрукты и овощи не могут храниться долго без соответствующей обработки. Он надеется, что в решении его проблемы сможет помочь белорусский опыт, ведь наша страна в целом и Брестчина в частности славятся развитой пищевой промышленностью.

«Еще до визита к вам я начал изучение белорусских технологий и оборудования. Пока у меня нет конкретного ответа, но я уверен, что смогу подыскать что-нибудь подходящее», - резюмировал предприниматель.

В рамках двухдневного визита делегации из Вьетнама запланировано также посещение ими Брестского научно-технологического парка, на платформе которого пройдет обсуждение возможностей брестских экспортеров.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технологии и продукты – такие точки для взаимодействия определил председатель Народного комитета провинции Лао Кай Республики Вьетнам Данг Суан Фонг во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика