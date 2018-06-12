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По новым технологиям: коммунальщики Минска отремонтируют теплосеть

13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Коммунальщики Минска готовятся к зиме – модернизируют теплосети. Новые трубы прокладывают с использованием последних технологий. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко наблюдала за процессом.

На этом участке укладывают так называемые «предизолированные» трубы, а проще – «труба в трубе». Специальная оболочка защищает от повреждений и снижает потери тепла. 

Коммунальщики уверяют: срок службы таких труб полвека. А на ремонт потребуется в три раза меньше времени.

«Вы видите, какими большими кусками она идет. Сварили, спаяли и уложили, то есть не надо потом уже идти и укладывать отдельно на нее теплоизоляцию», – рассказал мастер аварийно-ремонтной службы Дмитрий Конов.

Раньше неполадки искали, можно сказать, наугад. Теперь специалистам всегда будет точно известно место поломки. Благодаря датчикам, сигнал поступает на пульт управления. Здесь работа тоже стала оперативнее. Большую часть обязанностей диспетчеров теперь выполняет компьютер.

«Значительно повышен вывод информации, сбор. Что позволяет быстрее анализировать и принимать решения, но не доводя до каких-то критических значений», – сказал заместитель главного инженера по эксплуатации Геннадий Лукашевич.

Готовятся к новому отопительному сезону и на городских котельных. Их модернизируют. Работать они будут на древесных отходах. Холоднее в квартирах не станет, а вот затраты на отопление уменьшатся. Особое внимание к защите окружающей среды.

«При проектировании были учтены, установлены золоуловители. То есть происходит очистка дымовых газов. Кроме того, у нас на предприятии в штате есть эколог. Периодически проверяются выбросы в атмосферу, то есть пока нареканий со стороны специальных служб нет», – рассказал начальник эксплуатационного управления Минрайтеплосети Александр Герасимович.

Все ремонтные работы завершат к концу лета. К 1 сентября жилые дома, школы и больницы будут готовы к отопительному сезону. 



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Теги: Минск
 
 
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Новые трубы коммунальщики прокладывают с использованием последних технологий.
 
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