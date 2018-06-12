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На территории области произошел 1 пожар

13.06.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Пожар в жилом доме

13.06.2018 в 01-39 поступило сообщение о загорании постельных принадлежностей в частном жилом доме в д. Пятаки Волковысского района. В результате пожара повреждены матрац, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома.

Авиационное происшествие

12.06.2018 г. в 13-39 поступило сообщение об аварийной посадке одномоторного многоцелевого летательного аппарата ZLIN 42M, в поле возле д. Коробчицы Гродненского района. В результате происшествия пострадали находившиеся на борту пилот и пассажир который был деблокирован (спасен) работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в УЗ «ГКБСМП г. Гродно». Самолет получил значительные механические повреждения. Расследование по данному факту проводится сотрудниками Гродненского МОСК, а также комиссией в составе представителей Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Пожары в природных экосистемах

За сутки в области зарегистрирован 1 случай загорания сухой растительности (Слонимский район) на площади 0,03 Га. С начала года зарегистрировано 174 случая загорания сухой растительности на общей площади 65,58 Га, 25 лесных пожаров на общей площади 25,1 Га.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожар в жилом доме 13.06.2018 в 01-39 поступило сообщение о загорании постельных принадлежностей в частном жилом доме в д. Пятаки Волковысского района. В результате...
 
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