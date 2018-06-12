Бразилия не проигрывает уже два года. Германия на шести топ-турнирах неизменно ввязывается в борьбу за медали и победила на прошлом чемпионате мира. Аргентина с Лионелем Месси попробует выиграть после серии поражений в финалах (ЧМ-2014, Кубок Америки 2015 и 2016 годов). Франция и Испания также в числе фаворитов. SPORT.TUT.BY рассказывает о сильных и слабых сторонах команд накануне ЧМ-2018 в России, который стартует 14 июня.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто выиграет чемпионат мира по футболу в России? Рассказываем о главных претендентах SPORT.TUT.BY рассказывает о сильных и слабых сторонах команд-фаворитов накануне ЧМ-2018 в России, который стартует 14 июня.